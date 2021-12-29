Нападающий "Челси" Лукаку извинился перед болельщиками за скандальное интервью

Ранее бельгиец раскритиковал главного тренера команды.

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку извинился перед болельщиками за скандальное интервью. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Ранее бельгиец заявил в интервью итальянской прессе, что недоволен своей ролью в команде. Он также подверг критике главного тренера "Челси" Томаса Тухеля.

Дорогие фанаты, я приношу свои извинения за разочарование, которому я стал причиной. Вы знаете, что я связан с клубом с подросткового возраста, и полностью понимаю, что вы огорчены. Ромелу Лукаку, нападающий "Челси"

Также Лукаку пообещал приложить все усилия, чтобы вернуть доверие болельщиков и всей команды.

Напомним, Ромелу Лукаку перешел в "Челси" из "Интера" в августе 2021 года. В нынешнем сезоне бельгиец провел за "Челси" 18 матчей во всех турнирах и забил семь голов.

Ранее мы сообщали, что "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче чемпионата Англии.

Видео: YouTube / Chelsea Football Club