Нападающий "Челси" Лукаку извинился перед болельщиками за скандальное интервью

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку извинился перед болельщиками за скандальное интервью. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Ранее бельгиец заявил в интервью итальянской прессе, что недоволен своей ролью в команде. Он также подверг критике главного тренера "Челси" Томаса Тухеля.
Дорогие фанаты, я приношу свои извинения за разочарование, которому я стал причиной. Вы знаете, что я связан с клубом с подросткового возраста, и полностью понимаю, что вы огорчены.
Ромелу Лукаку, нападающий "Челси"
Также Лукаку пообещал приложить все усилия, чтобы вернуть доверие болельщиков и всей команды.
Напомним, Ромелу Лукаку перешел в "Челси" из "Интера" в августе 2021 года. В нынешнем сезоне бельгиец провел за "Челси" 18 матчей во всех турнирах и забил семь голов.
Ранее мы сообщали, что "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче чемпионата Англии.
Видео: YouTube / Chelsea Football Club
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