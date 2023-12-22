Налоговый вычет за фитнес получили 20 тыс. петербуржцев

Общий размер вычета для всех российских граждан составил пять млрд рублей, а для жителей Петербурга – 623 млн рублей.

Издание "Петербургский дневник" обратилось в Федеральную налоговую службу (ФНС) за информацией о числе граждан, получивших социальный налоговый вычет за посещение спортивных занятий. Стоит отметить, что в 2021 году был принят закон, который предусматривал компенсацию расходов на посещение бассейна, фитнес-центров или занятий на катке из государственного бюджета. В 2022 году этот закон вступил в силу, а в 2023 году граждане подали декларации с просьбой о вычете. Итоги были подведены в 2024 году.

По информации, предоставленной ФНС, вычеты за оздоровительные услуги получили 171 313 человек в России и 20 031 человек в Петербурге. Общий размер вычета для всех российских граждан составил пять млрд рублей, а для жителей Санкт-Петербурга - 623 млн рублей.

Если разделить 623 млн на 20 тыс. получателей, то получится 30 тыс. Рассчитаем 13% от этой суммы, что составит приблизительно 4000 рублей. Именно такую сумму вернул себе среднестатистический налогоплательщик, который приложил усилия для сбора документов, подтверждающих его расходы на посещение фитнес-клубов.

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