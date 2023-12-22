Налоговые поступления от самозанятых в Петербурге выросли более чем в 1,5 раз

Общее число жителей Петербурга, получивших статус "самозанятый", за год увеличилось в 1,4 раза.

Самозанятые граждане по результатам 2023 года перечислили в бюджет города более 5,7 млрд рублей налогов, в то время как город ожидал получить 4 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Петербургу Александр Гнедых в ходе пресс-конференции.

Общее число жителей Петербурга, получивших статус "самозанятый", за год увеличилось в 1,4 раза и достигло 608 тыс. человек, что составляет каждого пятого трудоспособного горожанина.

Гнедых отметил, что количественный прирост составил 1,4 раза, а увеличение поступлений в бюджет увеличился в 1,6 раза.

Ранее эксперты перечислили самые востребованные вакансии в Петербурге.

Фото: Piter.TV