Налогообложение криптовалюты может стать аналогичным налогу на прибыль в России

В Минфине отметили, что по налогообложению очень много вопросов.

Глава департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков заявил в ходе круглого стола "Криптоиндустрия: тренды, технологии, регулирование", что цифровую валюту в России могут приравнять к имуществу, она будет облагаться налогом на прибыль.

Чебесков отметил, что к налогообложению есть много вопросов.

Есть налогообложение, которое связано с физическими лицами, с юридическими лицами. Отдельная тема - налогообложение майнинга. В целом предполагается, что цифровая валюта будет приравнена к некому имуществу. Как некое имущество это будет облагаться налогом, если, например, на этом имуществе будет заработан доход. Иван Чебесков, глава департамента финансовой политики Минфина России

В настоящее время власти обсуждают различные механизмы для переходного периода с точки зрения налогообложения. По словам Чебескова, к 18 февраля должен быть подготовлен законопроект о регулировании криптовалют. Его должны будут внести в правительство.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что вложения в криптовалюту могут превратиться в тыкву.

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