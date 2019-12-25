Наличие собеседника помогает сохранить интеллект в старости

Были проанализированы данные о 2171 человеке.

Ученые из Нью-Йоркского университета пришли к выводу, что наличие собеседника может снизить интеллектуальные способности в старости. Статья опубликована в журнале JAMA Network Open.

Так, ученые проанализировали данные о 2171 человеке, средний возраст которых составил 63 года. Они сохраняли для исследователей информацию о частоте социальных контактов, взаимодействиях с близкими людьми. Когнитивную устойчивость ученые выявляли, соотнося измеренный с помощью МРТ объем головного мозга с установленными с помощью нейропсихологических тестов когнитивными способностями человека.

Оказалось, что когнитивная устойчивость выше у пожилых людей, в жизни которых присутствует собеседник, способный выслушать.

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