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Минувший день принес городу 394 ДТП и унес две жизни
Сегодня, 12:38
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himif

Минувший день принес городу 394 ДТП и унес две жизни

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Пострадавшие оказались в 17 авариях, 10 из них связаны с наездами на пешеходов.

Минувший четверг, 5 декабря, стал насыщенным на дорожно-транспортные происшествия. Статистику по дню опубликовало городское УГИБДД 6 декабря.

За прошедшие сутки в Петербурге случилось 17 аварий с пострадавшими, 10 ДТП связаны с наездами на пешеходов в зоне нерегулируемых переходов. В результате случившегося 9 людей получили травмы, один скончался. Всего в городе произошло почти 400 ДТП, одно из столкновений унесло жизнь находящегося в машине человека.

В Ленобласти в этот же день случилось 87 аварий, четыре из них оказались с пострадавшими. 

Дорожные инспекторы связывают участившиеся случаи ДТП с пешеходами с пасмурной погодой в городе и призывают использовать светоотражающие элементы.

Ранее сообщалось, что МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости.

Фото: pixabay

Теги: дтп наезд на пешехода, погиб в дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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