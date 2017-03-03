Минувший день принес городу 394 ДТП и унес две жизни

Минувший четверг, 5 декабря, стал насыщенным на дорожно-транспортные происшествия. Статистику по дню опубликовало городское УГИБДД 6 декабря.
За прошедшие сутки в Петербурге случилось 17 аварий с пострадавшими, 10 ДТП связаны с наездами на пешеходов в зоне нерегулируемых переходов. В результате случившегося 9 людей получили травмы, один скончался. Всего в городе произошло почти 400 ДТП, одно из столкновений унесло жизнь находящегося в машине человека.
В Ленобласти в этот же день случилось 87 аварий, четыре из них оказались с пострадавшими.
Дорожные инспекторы связывают участившиеся случаи ДТП с пешеходами с пасмурной погодой в городе и призывают использовать светоотражающие элементы.
Ранее сообщалось, что МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости.
Фото: pixabay
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