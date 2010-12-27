Вопрос обсуждается на комиссии в Правительстве РФ.

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. Полиция не считает, что следует снижать порог скорости с 20 до 10 километров в час. Вопрос о штрафе обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности движения. Министр добавил, что подобная инициатива не принадлежит МВД, но Минтранспорта поддерживает проект. При лимите 20 км средства фиксации нарушений работают менее четко.

Сам Колокольцев выступает за то, чтобы увеличить разрешенные скорости на магистралях. Если нештрафуемый порог будет понижен, то на отдельных федеральных трассах увеличат скоростной режим. МВД займется этим проектом вместе с Росавтодором и "Автодором".

Ранее Piter.tv писал о том, что в Госдуме опровергли подорожание ОСАГО на 30%.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

