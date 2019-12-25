Найдены свидетельства эпидемии коронавируса в Азии более 20 тыс. лет назад

В геномах людей до сих пор присутствуют генетические следы вспышки коронавируса.

Группы ученых нашла свидетельства эпидемии неизвестного коронавируса или схожего с ним патогена. Отмечается, что вспышка произошла в регионах Восточной Азии более 20 тыс. лет назад. Результаты исследования опубликовали в журнале Current Biology.

В статье отмечается, что в геномах людей и сейчас присутствуют генетические следы этой эпидемии.

Исследователи проанализировали данные проекта 1000 Genomes Project, который является крупнейшим общедоступным каталогом общих генетических вариаций человека. Ученые пытались выяснить, были ли раньше коронавирусные эпидемии и как они в случаев положительного ответа повлияли на восприимчивость человека к вирусам, в том числе и к SARS-CoV-2.

Выяснилось, 42 гена, связанных с коронавирусом, подвергались скоординированному естественному отбору около 25 тысяч лет назад, что соответствует примерно 900 поколениям. Однако не исключается вариант, что причиной отбора мог стать неизвестный сейчас тип вирусов. Этот вирус мог взаимодействовать в человеческими белками, как сейчас коронавирус.

Среди этих 42 CoV-VIPов оказалось много тех вариантов, что влияют на протекание COVID-19 среди современного населения.

Ранее вирусолог назвал причину нового всплеска коронавируса в России. Он отметил, что люди стали выделять больше частиц вируса.

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