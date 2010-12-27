В Кронштадте нашли похищенные артиллерийские орудия XIX века

Во время варварского разграбления была уничтожена металлическая ограда, выполненная из вертикально поставленных стволов пушек.

Житель Кронштадта нашел артиллерийские орудия XIX века, которые были похищены в 2018 году с ограды Северного форта №6. О находке мужчина сообщил в полицию. Об этом пишет "Фонтанка".

Инцидент произошел в период с августа по октябрь 2018 года, когда 6-й Северный форт временно остался без охраны. Во время варварского разграбления была уничтожена металлическая ограда, выполненная из вертикально поставленных стволов пушек. Сами пушки соединялись решеткой из стилизованных копий.

По факту случившегося ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело по статье "Кража".

Напомним, Северный форт возвели в 1855-1870 гг. по проекту фортификатора Эдуарда Тотлебена. Постройка находится в ведении регионального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. После происшествия в 2018 году на форте появился сторож.

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