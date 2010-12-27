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На Пулковском шоссе нашли снаряд времен ВОВ
Сегодня, 21:44
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Rybka123

На Пулковском шоссе нашли снаряд времен ВОВ

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Боеприпас забрали служащие Западного военного округа для утилизации.

В пятницу,  20 сентября, в Московском районе обнаружили снаряд времен Великой Отечественной Войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области. 

Как рассказали в управлении, опасную находку калибра 152 мм нашли рано сутра  у дома 71 по Пулковскому шоссе. 21 сентября боеприпас забрали служащие Западного военного округа для утилизации.

Ранее мы писали несогласованной акции, приуроченной к Международному Дню мира. Во время нее полицейские задержали троих человек.

Фото: ГУ МЧС

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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