На Пулковском шоссе нашли снаряд времен ВОВ

Боеприпас забрали служащие Западного военного округа для утилизации.

В пятницу, 20 сентября, в Московском районе обнаружили снаряд времен Великой Отечественной Войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

Как рассказали в управлении, опасную находку калибра 152 мм нашли рано сутра у дома 71 по Пулковскому шоссе. 21 сентября боеприпас забрали служащие Западного военного округа для утилизации.

Ранее мы писали несогласованной акции, приуроченной к Международному Дню мира. Во время нее полицейские задержали троих человек.

Фото: ГУ МЧС