Найдена причина тяжелого течения коронавируса

Шансы тяжелого течения COVID-19 намного выше у обладателей варианта HLA-A*01:01.

Известно, что большинство людей переносят коронавируса в легкой или средней форме, тяжело течение коронавируса характерно для людей с хроническими заболеваниями. Однако в реанимации иногда встречаются и молодые люди без серьезных болезней. Ученые нашли причину тяжелого течения коронавируса, пишет "РИА Новости".

Отмечается, что у всех оказавшихся в реанимации молодых пациентов с коронавирусом в ДНК присутствуют участки неандертальского генома. Они встречаются только у 16% европейцев. Речь идет о главном комплексе гистосовместимости, гены которого кодируют HLA (Human Leukocyte Antigen, человеческие лейкоцитарные антигены).

Ученые выяснили, что шансы тяжелого течения заболевания выше у обладателей варианта HLA-A*01:01. Такие выводы сделали исследователи из Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова и других научных учреждений России. В других странах ученые нашли другие варианты HLA, которые повышают риск тяжелого течения коронавируса.

Так, ученые предлагают создать тест, который позволит определять тяжесть COVID-19 при возможном инфицировании на основе собранных статистических данных.

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