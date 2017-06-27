В Сиэтле нашли чек с гонораром Курту Кобейну

Музыкант был лидером одной из самых популярных групп 90-ых.

Сотрудник магазина грампластинок в Сиэтле нашел чек на имя вокалиста Nirvana Курта Кобейна. Об этом в своем в Instagram сообщил директор магазина Мэтт Вон.

Мужчина рассказал, что квитанция датирована 6 марта 1991 года. Ее выписала компания Broadcast Music, которая занимается сбором и переводом авторских гонораров от лица исполнителей. Гонорар музыканта составил 26 долларов 57 центов.

Курт Кобейн умер 20 лет назад, покончив с собой, по неизвестным до сих пор причинам. Основанния им группа Nirvana считается одной из самых влиятельных групп в стиле гранж.

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