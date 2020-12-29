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В Муринском парке нашли труп без вести пропавшей женщины
Сегодня, 9:44
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Alena_Zinovieva

В Муринском парке нашли труп без вести пропавшей женщины

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Петербурженку разыскивали с декабря 2020 года.

Днем 27 января в полицию Петербурга поступила информация об обнаружении тела пожилой женщины в кустах Муринского парка. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка смогли оперативно установить личность умершей. Ей оказалась 55-летняя петербурженка, которая с декабря 2020 года находилась в федеральном розыске как без вести пропавшая.

На место происшествия выехали ее родственники. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что мужчина скончался после падения из окна общежития на Маршала Говорова.

Фото: pixabay.com

Теги: без вести пропавшая, муринский парк, обнаружение трупа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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