В Муринском парке нашли труп без вести пропавшей женщины

Петербурженку разыскивали с декабря 2020 года.

Днем 27 января в полицию Петербурга поступила информация об обнаружении тела пожилой женщины в кустах Муринского парка. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка смогли оперативно установить личность умершей. Ей оказалась 55-летняя петербурженка, которая с декабря 2020 года находилась в федеральном розыске как без вести пропавшая.

На место происшествия выехали ее родственники. По факту случившегося проводится проверка.

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