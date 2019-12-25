В Петербурге задержали мигранта за секс с малолетней девочкой

В полицию Петербурга обратилась женщина и заявила, что ее несовершеннолетняя дочь 2005 года рождения неоднократно вступала в половую связь с гражданином Таджикистана. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам заявительницы, отношения мужчины и девочки длились с июля 2019 года по настоящее время. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Во вторник, 28 июля, подозреваемого задержали. Оказалось, что он находился в федеральном розыске с 2019 года. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.
Ранее мы писали, что в Петербурге задержали педофила, который три года насиловал мальчика.
Фото: Piter.TV
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