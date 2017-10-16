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Наглый пешеход улегся спать посреди перекрестка в Якутске

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В сети появилось видео с места инцидента.

В социальных сетях очевидец опубликовал коротенькое видео, которое было снято в ночь на понедельник 16 октября.

На опубликованных кадрах молодой человек лежит посреди перекрестка с улицей Короленко в Якутске. Для удобства парень что-то положил себе под голову и видно, что устраивается поудобнее. Проезжающие автомобили смиренно объезжают человека.

Под опубликованным видео шквал негативных слов в адрес человека, который создает угрозу своей жизни и здоровью, а что самое главное, потенциально мог "испортить" жизнь водителю, который не заметил бы лежащего человека. 

Сегодня Piter.TV публиковал видео смертельного наезда на пешехода из Усть-Кута Иркутской области. Женщину сбил внедорожник на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

 

Видео: Instagram/crimyakutia_r

 

 

Теги: видео , неадекват , новости регионов , очевидец , якутск
Категории: ДТП Происшествия Новости России Лента новостей

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