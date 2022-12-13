Надаль проиграл во втором круге Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии.
В матче второго круга соперником второй ракетки мира была американец Маккензи Макдональд. Надаль потерпел поражение со счетом 4:6, 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты.
Отметим, что Рафаэль Надаль является действующим победителем Australian Open. Следующим соперником Макдональда станет победитель пары Далибор Сврчинка (Чехия) – Есихито Нисиока (Япония).
Ранее Павлюченкова выбыла в первом круге Australian Open.
Видео: YouTube / Australian Open TV
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