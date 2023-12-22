У большинства журавлиный крик ассоциируется с тёплой весной и летящим в голубом небе клином.

Над Волосовским районом разлилась журавлиная песня. Снять пение на видео удалось Сергею Краснопёрову, рассказали в Telegram-канале "Ушами филина".

Серенаду журавля слышно издалека, задолго до того, как получается увидеть эту птицу. У большинства журавлиный крик ассоциируется с тёплой весной и летящим в голубом небе клином. Однако первые журавли уже не парят в небе, а гуляют по полям Волосовского района.

В начале марта в грачевник на Дудергофских высотах прилетели грачи.

Видео: Telegram/ Ушами филина (Сергей Краснопёров)