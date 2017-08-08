В ночь с 24 на 25 июля петербуржцы наблюдали в небе "кровавую Луну"

Это явление ознаменовало приближение самого длинного лунного затмения за всю историю XXI века.

В ночь с 24 на 25 июля петербуржцы могли наблюдать в небе "кровавую" Луну. Диск единственного спутника Земли был отчетливо виден благодаря безоблачному небу. В сети появились фотографии этого загадочного явления.

В пятницу, 27 июля в ночном небе можно будет наблюдать еще более красочное зрелище. Впервые за 18 лет россияне смогут увидеть самое длинное лунное затмение, которое продлится с 21:24 мск до 01:20 мск. Полная фаза будет длиться 1 час 44 минуты (с 22:30 мск до 00:14 мск).

В эту же ночь земляне смогут наблюдать еще одно космическое явление — Великое противостояние Марса, которое происходит раз в 15 лет. Красная планета приблизиться к нашей настолько близко, что в небе можно будет увидеть яркое пятно.

Ранее мы публиковали статью об этих двух небесных явлениях.

Фото: Instagram / uma_zagirova_hair