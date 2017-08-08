Лунное затмение и Великое противостояние Марса: когда произойдет, где наблюдать, как повлияет на людей

В конце июля 2018 года в одно и то же время произойдет два невероятных события. Первое — это Великое противостояние Марса и Земли, второе — лунное затмение. Piter.TV публикует информацию об этих небесных явлениях.

В пятницу, 27 июля в одно и то же время россияне смогут увидеть два невероятных небесных явления — Великое противостояние Марса и Земли и лунное затмение. Piter.TV публикует информацию об этих событиях.

Великое противостояние Марса и Земли: что такое, как повлияет на людей

Если верить словам специалистов, то противостояние Марса и Земли — достаточно частое явление. Однако то, что нас ждет 27 июля, произойдет впервые за 15 лет. Великим противостоянием называется максимальное приближение Марса к Земле. В этот момент Красная планета становится ярче Юпитера и уступает в свечении только Солнцу, Луне и Венере. Жители Земли смогут увидеть на небе красноватое пятно. Ярче всего оно будет гореть 27 июля.

Астрологи относятся к этому событию очень серьезно и предостерегают всех нас от совершения ошибок. В этот период времени люди станут не просто негативно настроенными друг к другу, а очень нервозными и агрессивными. Особенно это касается Воздушных и Огненных Знаков Зодиака — Близнецов, Весов, Водолеев, Овнов, Стрельцов и Львов. Проще всего будет пережить этот день Тельцам, Девам, Козерогам, Ракам, Рыбам и Скорпионам.

Лунное затмение: когда, как повлияет на людей

В пятницу, 27 июля Луна, как и Марс, окрасится в красный цвет. Такое затмение в простонародье называют кровавым. В первую очередь это долгожданное событие для астрономов — в этот день они увидят сразу два красных объекта на ночном небе. Увидеть это явление можно будет с 21:24 мск до 01:20 мск. Это будет самое длинное затмение за всю историю XXI века. Полная фаза затмения продлится 1 час 44 минуты (с 22:30 мск до 00:14 мск). Остается надеяться, что небо 27 числа будет ясным.

Астрологи же не так радуются, как астрономы. По их словам, грядущее затмение хорошо сочетается с противостоянием Марса. В этот день люди будут не только агрессивными, но и ленивыми. Специалисты советуют, не расходовать энергию зря. Многим людям захочется побыть в одиночестве, пропадет энтузиазм и желание работать. Такой эффект будет держаться два дня — 27 и 28 июля.

Лунное затмение и противостояние Марса: где наблюдать

Эти два ярчайших явления будут видны практически на всей территории России. Жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут увидеть кровавое затмение и противостояние Марса в городских планетариях. В телескопы можно будет разглядеть поверхность Марса и полюбоваться на Луну. Зависит многое от погоды: в этот день небо должно быть безоблачным и ясным. Зрелище обещает быть поистине впечатляющим, а главное — редким. Лунное затмение и противостояние Марса и Земли совпадут впервые за 188 лет.

Фото: pixabay.com, planetarium-moscow.ru