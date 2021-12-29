Начальника отдела полиции в Удмуртии обвиняют в получении взяток от наркокурьера

За определенную сумму полицейский позволял наркокурьеру распространять запрещенные вещества.

В Удмуртии арестовали начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России "Глазовский". Его обвиняют во взяточничестве, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

По версии следствия, полицейский предоставлял наркокурьеру возможность заниматься сбытом запрещенных веществ за определенную сумму. В противном случае он угрожал привлечь распространителя к уголовной ответственности. Полицейский свою вину в содеянном не признает.

Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 5 статьи 290 Уголовного кодекса России. Обвиняемого отправили в следственный изолятор до 7 апреля. Он просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд отказал в этом.

Ранее в отделении полиции Красноярска скончался задержанный.

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