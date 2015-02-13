Глава петербургского следственного комитета Клаус назначен заместителем Бастрыкина

Указ подписал президент Владимир Путин 3 марта.

Руководитель Следственного комитета Петербурга Александр Клаус пошел на повышение: 3 марта его назначили на пост зампреда СК России Александра Бастрыкина. Соответствующий указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.

Генерал-лейтенант юстиции Клаус руководил петербургским следкомом с 2014 года. Карьера Клауса началась в 1994 году с работы в прокуратуре Ульяновской области, где он прошел путь от следователя до заместителя прокурора. В 2005 году Александр Клаус стал начальником отдела криминалистики петербургской прокуратуры, еще через два года занял должность первого замглавы СК при прокуратуре РФ по Петербурге. С 2011 по 2014 год Клаус был первым замом руководителя ГСУ СК по городу.

Ранее мы писали, что полномочия Евгения Елина передали другим вице-губернаторам.

Фото: СК по Петербургу