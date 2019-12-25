Начальника отдела СИЗО в Петербурге задержали за получение 10 млн рублей взяток

Он получал взятки с родственников заключенных с 2018 года.

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении начальника оперативного отдела следственного изолятора №6 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии Следкома, подозреваемый с июля 2018 года и до сих пор получил взятки от родственников заключенных. Мужчина за всё время получил более 10 миллионов за улучшение условий пребывания в СИЗО.

Начальника оперотдела задержали 29 марта при получении 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, проводится ряд обысков.

Ранее в Подмосковье задержали следователя при получении взятки в 5 миллионов.

Фото: Piter.TV