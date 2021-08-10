У Миллионной улицы начался капремот Зимнего моста

Начались работы по капитальному ремонту 1-го Зимнего моста. Последний раз его реставрировали в 1955 году.

На 1-м Зимнем мосту через Зимнюю канавку в районе Миллионной улицы начались работы по капитальному ремонту. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

До этого его реставрировали аж в 1955 году. Сам мост построили в 1783-1784 годах, однако это не мешает ему сохранять солидный вид.

Среди повреждений – разрушение заполнения швов между сборными гранитными блоками, разрушение гидроизоляции с образованием протечек, просадки гранитных блоков укрепления опор и тротуарных блоков.

В рамках капремонта специалисты проведут целый комплекс ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что сорванный ремонт крыши перевел учеников ДШИ №10 Петербурга на дистанционное обучение.

Фото: Мостотрест