Набиуллина заявила о важности поддержки цифровизации

По ее словам, в финансовом секторе тренд на цифровизацию оказался более мощным.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом онгрессе заявила, что в настоящее время важно не упустить импульс изменений и поддерживать цифровизацию, а также производительность труда.

По словам Набиуллиной, мощный тренд на цифровизацию наблюдается в финансовом секторе. Причем он более мощный в этом секторе, чем в экономике в целом. Приход технологий на финансовый рынок связывают с появлением экосистем.

Сила экосистем такова, что они влияют уже не только на развитие финансового сектора и конкуренцию в нем, но и на реальную экономику, кардинально меняя поведение потребителей, каналы дистрибуции, условия работы для поставщиков нефинансовых сервисов, - сказала глава регулятора.

Ранее Набиуллина заявила, что в РФ рост ипотеки и потребительского кредитования по итогам 2021 года может превысить 20%.

Видео: YouTube / Банк России