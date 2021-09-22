Набиуллина: в России необходимо оперативно снизить инфляцию и инфляционные ожидания

По ее словам, граждане страны тратят больше денег и меньше их сберегают в момент, когда ждут роста инфляции.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, в России необходимо оперативно снизить инфляцию и инфляционные ожидания. Об этом она сказала в ходе своего выступления в Совете Федерации.

По наблюдениям Набиуллиной, граждане страны тратят больше денег и меньше их сберегают в момент, когда ждут роста инфляции. Это происходит по причине того, что россияне боятся обесценивания денежных средств, вследствие чего даже покупают товары в кредит, опасаясь, что цены на них вскоре будут подняты.

И это само по себе толкает инфляцию вверх. Поэтому мы должны обязательно снизить инфляцию и инфляционные ожидания как можно скорее. Не дать раскрутиться инфляционной спирали. Эльвира Набиуллина, глава Банка Росии

Ранее глава Министерства экономического развития Российской Федерации Максим Решетников заявил, что в ведомстве ожидают снижения инфляции к концу текущего года до уровня 5,8%. По его словам, для стабилизации цен функционирует денежно-кредитная политика Центрального Банка РФ, а также меры кабинета министров немонетарного характера.

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