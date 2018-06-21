Набиуллина спрогнозировала пик инфляции в конце года

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала пик инфляции в конце 2022 года. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами во время пресс-конференции, проведенной по завершению совета директоров регулятора.
В годовом выражении мы пик видим в конце года.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
Инфляция в России через год в апреле 2023 года прогнозируется на уровне 10-12%. Этот уровень ожидается в рамках существующего основного, базового прогноза от специалистов.
Набиуллина оценила ситуацию на рынке труда.
Фото и видео: YouTube / Банк России
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