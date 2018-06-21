Глава ЦБ РФ рассказала о возможной трансформации отрасли.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина оценила ситуацию на рынке труда. Информацией чиновница поделилась с журналистами в рамках регулярного брифинга. По мнению эксперта, в сфере фиксируется достаточно спокойная обстановка. Однако она заметила, что в будущем структура занятости будет меняться географически. Чиновница напомнила о том, что к марту 2022 года страна подходила с исторически низким уровнем безработицы.

Подстройка рынка труда сейчас в основном идет через такие механизмы, как отпуска, неполный рабочий день, сокращение премиальных. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

По мнению главы ЦБ РФ, трансформация экономики ставит перед российским трудовым рынком новые задачи. Она не исключила необходимости трансформации и перераспределения ресурсов между отраслями, профессиями.

Набиуллина: инфляционное давление в последние две недели стабилизировалось.

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