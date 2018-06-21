Набиуллина: инфляционное давление в последние две недели стабилизировалось

Глава ЦБ РФ рассказала о нормализации обстановки в экономике.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляционное давление в последние две недели стабилизировалось. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами в рамках брифинга регулятора от 29 апреля. Эксперт пояснила прессе, что риски раскручивания инфляционной спирали по стране снизились на фоне стабилизации инфляционных ожиданий. Она призвала также обратить внимание на рост сберегательных настроений в обществе.

Стабилизация инфляционных ожиданий и рост сберегательных настроений означают, что риски раскручивания инфляционной спирали уменьшились. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

При этом прогнозируемая отечественными специалистами инфляция сейчас находится на уровне ниже наблюдаемой. Это говорит о том, что население предполагает, что рост стоимости на товары и услуги уже не будет столь быстрым. Также краткосрочные ценовые ожидания предприятий упали. При этом они все еще держатся выше прошлогодних показателей.

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Фото и видео: YouTube / Банк России