Эксперты объяснили такое решение.

Центробанк России снизил ключевую ставку до 14%. В официальном пресс-релизе уточняется, что планка упала сразу на три процентных пункта. В тексте специалисты из федерального регулятора указали на то, что видят дальнейшее пространство для снижения показателей в 2022 году.

Совет директоров Банка России 29 апреля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 14% годовых. пресс-служба ЦБ РФ

Отмечается, что внешние условия для российской экономики остаются сложными. Санкционное давление значительно ограничивает экономическую деятельность страны. В ЦБ РФ уверены в том, что при этом риски для финансовой стабильности и ценообразования прекратили нарастать. Показатели говорят о замедлении темпов роста цен на услуги и товары за счет укрепления национальной валюты, а также за счет охлаждения уровня потребительской активности.

Путин заявил, что повышение ключевой ставки ЦБ было обосновано.

Фото: Piter.tv

