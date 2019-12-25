  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Центробанк России снизил ключевую ставку до 14%
Сегодня, 14:16
77
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Центробанк России снизил ключевую ставку до 14%

0 0

Эксперты объяснили такое решение.

Центробанк России снизил ключевую ставку до 14%. В официальном пресс-релизе уточняется, что планка упала сразу на три процентных пункта. В тексте специалисты из федерального регулятора  указали на то, что видят дальнейшее пространство для снижения показателей в 2022 году.

Совет директоров Банка России 29 апреля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 14% годовых.

пресс-служба ЦБ РФ

Отмечается, что внешние условия для российской экономики остаются сложными. Санкционное давление значительно ограничивает экономическую деятельность страны. В ЦБ РФ уверены в том, что при этом риски для финансовой стабильности и ценообразования прекратили нарастать. Показатели говорят о замедлении темпов роста цен на услуги и товары за счет укрепления национальной валюты, а также за счет охлаждения уровня потребительской активности.

Путин заявил, что повышение ключевой ставки ЦБ было обосновано.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ключевая ставка, центробанк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии