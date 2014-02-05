Глава РФ рассказал о том, почему Банк России решил увеличить ключевую ставку.

Российский президент Владимир Путин заявил, что повышение ключевой ставки ЦБ было обосновано. Такое мнение глава государства высказал во время правительственного совещания, посвященного экономическим вопросам. По мнению политика, данное решение Центробанка "сработало", а негативное воздействие на конечный спрос потребителей сейчас оказывает снижение кредитной активности банковской системы. По мнению главы РФ, причина кроется в значительных коммерческих рисках и росте процентных ставок.

Повышение ключевой ставки ЦБ было, тем не менее, обосновано, необходимо для стабилизации банковского сектора и финансовых рынков. И решение это сработало. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны добавил, что Банк России уже приступил к постепенному снижению ключевой ставки, а также к удешевлению займов в экономике. По мнению Путина, в данной сфере можно реализовывать и другие антикризисные шаги, но ориентироваться нужно на реальную обстановку. По словам главы РФ, принимать решения в указанной сфере - это прерогатива ЦБ РФ.

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Фото и видео: Kremlin.ru

