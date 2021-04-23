Набиуллина: снижение ключевой ставки в России займет 2-2,5 года

По ее словам, регулятор видит возможность дальнейшего снижения ключевой ставки.

Снижение ключевой ставки в России займет 2-2,5 года. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По ее словам, регулятор видит возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. При этом Набиуллина отметила, что нынешняя ситуация изменчива. Она добавила, что Центробанк будет принимать решения о снижении ставки по мере сокращения инфляции.

Ранее мы сообщали, что Центробанк снизил ключевую ставку до 9,5%.

Фото и видео: YouTube / RSPP