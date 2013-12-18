В регуляторе наблюдают замедление инфляции, которое происходит в быстром темпе.

Центробанк снизил ключевую ставку до 9,5%, вернув ее на уровень, установленный до введения санкций странами Запада. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В опубликованном заявлении отмечается, что внешние условия ограничивают экономическую деятельность России. При этом в Центробанке наблюдают замедление инфляции, которое происходит в быстром темпе.

Также в регуляторе заявили, что снижение общего показателя инфляции произошло за счет коррекции цен на группу товаров, которые выросли в цене в марте.

Ранее Набиуллина перечислила риски для инфляции в России.

Видео: YouTube / Банк России