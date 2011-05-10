Эксперт рассказала о собственных предпочтениях в хранении денежных средств.

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит сбережения. В эфире YouTube-канала "Фанимани" объяснила журналистам, что предпочитает хранить денежные средства в национальной валюте (рублях). Свое внутреннее убеждение гостья связала с тем, что председателю ЦБ РФ будет неэтично хранить средства в иной валюте.

Чтобы обычному человеку посмотреть, правильно ли он сделал, что хранил в рублях или в долларах: вот если бы ваши сбережения в начале 2015 года вы положили на рублевый депозит или на валютный депозит, знаете ответ? В рублях бы вы выиграли Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эксперт заметила, что возможны краткосрочные колебания курса рубля. При этом Банк России работает над снижением инфляции, а также делает так, чтобы сбережения в национальной валюте были наиболее привлекательны для вкладчиков.

На цифровизацию в Петербурге планируют выделить 1,5 млрд рублей.

Фото: Центробанк России