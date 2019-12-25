На цифровизацию в Петербурге планируют выделить 1,5 млрд рублей

В Смольном заявили, что технологии будут совершенствоваться всегда.

Накануне, 12 октября, вице-губернатор города Станислав Казарин сообщил, что финансирование стратегии цифровой трансформации могут увеличить до 1,5 млрд в год, когда как сейчас расходы на проект 700 млн рублей.

Сама стратегия рассчитана на ближайшее время, к 2024 году. Так, например, внедрение платформенных решений в сфере госуправления увеличит долю социально-значимых услуг до 95%. В 2022 году автобусы будут оснащены системами безналичной оплаты и видеонаблюдением. В школах порядка 30 процентов уроков будут вестись с помощью цифрового образовательного контента. Искусственный интеллект собираются внедрять и в медицине. Например, дистанционная запись на прием к врачу составит 63%.

Ранее в июле Набиуллина заявила о важности поддержки цифровизации.

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