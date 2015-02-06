Набиуллина: необходим решительный разворот в сторону развития рынка капитала

Глава ЦБ РФ рассказала о мерах по поддержке инвесторов.

По мнению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, необходим решительный разворот в сторону развития рынка капитала. Соответствующие данные чиновница из Центрального банка привела в ходе выступления на конференции "Российский фондовый рынок - 2025", организованной НАУФОР (Национальной ассоциацией участников фондового рынка). Эксперт указала аудитории, что емкость рынка капитала в нашей стране нужно увеличивать за счет институциональных инвесторов. Для этого федеральные власти должны стимулировать размещение таких вкладчиков в РФ.

На мой взгляд, решительный поворот в сторону развития рынка капитала, который нам необходим, который имеет множество плюсов, он нам всем по плечу, нам, я имею в виду индустрии, регулятору. Если мы это будем делать общими силами, я уверена, что мы добьемся этого. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина: несколько десятков компаний РФ готовятся к выходу на рынок.

Фото и видео: RuTube / НАУФОР