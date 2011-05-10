Набиуллина назвала условия появления доступного жилья в РФ

Глава ЦБ указала на три фактора, которые должны работать одновременно.

Председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина назвала условия появления доступного жилья в России. В эфире YouTube-канала "Фанимани" чиновница заметила, что для достижения такого условия следует обеспечить как минимум при предпосылки: рост доходов населения, снижение стоимости жилья и доступность ипотеки.

Для того чтобы взять кредит, купить жилье, - даже если предположить, что это околонулевые ставки, это большой кредит, надо его выплачивать из будущих доходов. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эксперт пояснила журналистам, что если ипотека будет расти слишком быстрыми темпами, то в этом случае доходы россиян не будут успевать за этим показателем. В ЦБ напомнили, что такая проблема чревата тем, что людям с недостаточными доходами придется брать кредиты.

Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит сбережения.

Фото: Центробанк России