Набиуллина: Россия должна вернуться к бюджетному правилу

Россия должна вернуться к бюджетному правилу. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, проведенной по завершению совета директоров регулятора.
По ее словам, это должно произойти в среднесрочной перспективе. Набиуллина отметила, что у бюджетной политики должен быть якорь.
Но, видимо, это будет модифицированное правило, детали обсуждать рано.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
Ранее Набиуллина спрогнозировала пик инфляции в конце года.
Фото: YouTube / Банк России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все