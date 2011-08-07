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Набиуллина: Россия должна вернуться к бюджетному правилу
Сегодня, 16:09
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Набиуллина: Россия должна вернуться к бюджетному правилу

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По ее словам, у бюджетной политики должен быть якорь.

Россия должна вернуться к бюджетному правилу. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, проведенной по завершению совета директоров регулятора.

По ее словам, это должно произойти в среднесрочной перспективе. Набиуллина отметила, что у бюджетной политики должен быть якорь.

Но, видимо, это будет модифицированное правило, детали обсуждать рано.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Ранее Набиуллина спрогнозировала пик инфляции в конце года.

Фото: YouTube / Банк России

Теги: бюджетное правило, россия, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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