Набиуллина: Россия должна вернуться к бюджетному правилу

По ее словам, у бюджетной политики должен быть якорь.

Россия должна вернуться к бюджетному правилу. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, проведенной по завершению совета директоров регулятора.

По ее словам, это должно произойти в среднесрочной перспективе. Набиуллина отметила, что у бюджетной политики должен быть якорь.

Но, видимо, это будет модифицированное правило, детали обсуждать рано. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Ранее Набиуллина спрогнозировала пик инфляции в конце года.

Фото: YouTube / Банк России