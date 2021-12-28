Набиуллина: ЦБ не будет собирать данные о переводах физлиц

Глава Центробанка заявила о том, что информация, поступившая от ряда СМИ, не соответствует действительности.

Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк России не будет собирать данные о денежных переводах и транзакциях физических лиц. Такое заявление чиновница сделала в эфире телеканала "Россия-1".

Мы работаем сейчас с некоторыми банками, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид, для того, чтобы банки могли эффективно выстраивать здесь работу. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ

Напомним, что 27 декабря журналисты РБК рассказали о том, что ЦБ разослал кредитным организациям новую форму отчетности. Из нее следует, что регулятор планирует запрашивать сведения обо всех переводах между физлицами. В частности, это касается вопроса личных данных отправителей и получателей средств.

Банк России опроверг информацию об усилении контроля за переводами физлиц.

Фото и видео: YouTube / Россия 24