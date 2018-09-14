На жителя Колпино завели уголовное дело за избиение отца деревянной палкой

Подозреваемый неоднократно судим.

Полицейские Колпинского района Петербурга возбудили уголовное дело в отношении мужчины, избившего своего отца. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В медицинское учреждение из своей квартиры дома 19 по улице Раумской (г. Колпино) 27 октября был госпитализирован в тяжелом состоянии гражданин 1958 года рождения. По предварительным данным, во время ссоры его деревянной палкой избил сын 1988 года рождения, который ранее неоднократно судим.

По данному факту 30 октября 2019 года возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее т рех студентов задержали за избиение мужчины в центре Петербурга.

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