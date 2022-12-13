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На железной дороге в Петербурге злоумышленники устроили поджог
Сегодня, 14:14
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На железной дороге в Петербурге злоумышленники устроили поджог

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На движение поездов и электричек случившееся не повлияло.

На перегоне Верево — Александровская злоумышленники подожгли  релейный шкаф. Инцидент произошел накануне, 4 мая. Об этом сообщили РИА Новости. 

На движение поездов и электричек случившееся не повлияло. Никто не пострадал. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства пожара. Они разыскивают людей, который могли поджечь оборудование. 

Напомним, 4 мая еще один релейный шкаф горел на перегоне Новая Деревня — Лахта. В результате случившегося с задержкой прибыли в пункты назначения шесть электричек.

Ранее на Piter.tv: на строительной площадке в Шушарах повредилась стрела башенного крана.

Фото: Телеграм / СПб-Главный

Теги: александровская, верево, горит релейный шкаф, железная дорога, поджог, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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