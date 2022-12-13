На железной дороге в Петербурге злоумышленники устроили поджог

На движение поездов и электричек случившееся не повлияло.

На перегоне Верево — Александровская злоумышленники подожгли релейный шкаф. Инцидент произошел накануне, 4 мая. Об этом сообщили РИА Новости.

На движение поездов и электричек случившееся не повлияло. Никто не пострадал. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства пожара. Они разыскивают людей, который могли поджечь оборудование.

Напомним, 4 мая еще один релейный шкаф горел на перегоне Новая Деревня — Лахта. В результате случившегося с задержкой прибыли в пункты назначения шесть электричек.

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Фото: Телеграм / СПб-Главный