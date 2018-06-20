На заработки чаще всего уезжают жители Ленинградской области

Однако, это маятниковая миграция, большинство утром уезжает на работу, а вечером возвращается в область.

Специалисты Росстата выяснили, из каких регионов чаще всего уезжают на заработки россияне. Это стало известно из данных Росстата.

Чаще всего россияне едут на заработки в столичные и северные регионы. А уезжают в поисках работы – из южных, приволжских, некоторых центральных регионов. Рейтинг принимающих городов возглавила столица России, там работают 1,6 миллиона приезжих (22,9% от общего числа работающих). На втором месте Тюменская область и автономные округи (352 тысячи человек или 18,6% от общего числа). Тройку замкнул город на Неве (221 тысяча человек или 7,3%).

Уезжают люди чаще всего из Московской и Ленинградской областей (22,4 процента от числа работающих и 18 процентов соответственно). Однако, это маятниковая миграция, большинство утром уезжает на работу, а вечером возвращается в область.

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Фото: Piter.TV