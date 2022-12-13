Россияне стали чаще выбирать Петербург для переезда на заработки

Большинство граждан переезжают в Северную столицу, чтобы увеличить свои доходы.

Жители регионов теперь проявляют больше интереса к Северной столице как к городу для постоянного проживания. Россияне считают, что в городе на Неве можно получать достойную зарплату. Об этом сообщили аналитики сервиса "Зарплата.ру".

Большинство граждан переезжают в Петербург, чтобы увеличить свои доходы. Около 43 процентов россиян уверены, что здесь будут зарабатывать на 30–50 процентов больше. Участниками исследования стали 1,8 тыс. мужчин и женщин.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге пассажир обманул на деньги глухонемого водителя такси.

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