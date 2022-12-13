В Петербурге пассажир обманул на деньги глухонемого водителя такси

В Петербурге пассажир обманул водителя такси на деньги. Злоумышленник посчитал, что глухонемой автомобилист не сможет пожаловаться на обидчика в правоохранительные органы. Однако пострадавший снял ситуацию на видео и опубликовал ролик в соцсетях. Об этом сообщили в tg-канале "Безумный Питер".
Пассажир, видимо, подумал, что раз тот ничего не говорит и странно двигает руками, то и платить необязательно.
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Ранее на Piter.tv: на проспекте Маршала Жукова в колодце лежал мужчина.
Видео: Телеграм / Безумный Питер
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