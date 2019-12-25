На заповедных территориях Петербурга выявили более 100 нарушений

Большинство из них касаются разведения костров и использования мангалов.

С 1 июня по 31 августа инспекторы в сфере охраны окружающей среды провели рейды на особо охраняемых природных территориях Петербурга. В ходе проверки был составлен 131 протокол об административных правонарушениях. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Больше всего нарушений (99) связано с разведением костров и использованием мангалов. Еще 20 протоколов выписали за передвижение на моторной лодке по акваториям озер Лахтинский и Сестрорецкий разлив. Кроме того, было зафиксировано нарушение правил рыболовства на реке Черная.

Больше всего нарушений обнаружили на территории заказника "Юнтоловский" и памятника природы "Комаровский берег" (49 и 38 соответственно). Нарушителям грозит штраф в размере до 4 тысяч рублей. Всего вынесено постановлений на сумму 454 500 рублей.

Ранее мы писали, что инспекторы обнаружили "шашлычников" в заповедной зоне на севере Петербурга.

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