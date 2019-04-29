Инспекторы обнаружили "шашлычников" в заповедной зоне на севере Петербурга

Максимальный штраф может составить 4 тысячи рублей.

В минувшие выходные в Юнтоловском заказнике и памятнике природы "Комаровский берег" провели рейд. Государственные инспекторы в сфере охраны окружающей среды выявляли "шашлычников". Об этом рассказала пресс-служба петербургского комитета по природопользованию.

На территориях заповедников запрещено разводить костры, вырубать деревья и кустарники, ездить на транспорте, ловить рыбу, мусорить и так далее.

По итогам рейда в Юнтоловском заказнике был составлен один административный протокол за использование мангала. В "Комаровском берегу" нарушителей оказалось 11. Размер штрафа может составить до 4 тысяч рублей.

Ранее в Смольном рассказали, как часто чистят водоемы от мусора и тины.

Фото: Юнтоловский заказник / VK