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Инспекторы обнаружили "шашлычников" в заповедной зоне на севере Петербурга
Сегодня, 17:42
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nadezhda_sib

Инспекторы обнаружили "шашлычников" в заповедной зоне на севере Петербурга

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Максимальный штраф может составить 4 тысячи рублей.

В минувшие выходные в Юнтоловском заказнике и памятнике природы "Комаровский берег" провели рейд. Государственные инспекторы в сфере охраны окружающей среды выявляли "шашлычников". Об этом рассказала пресс-служба петербургского комитета по природопользованию. 

На территориях заповедников запрещено разводить костры, вырубать деревья и кустарники, ездить на транспорте, ловить рыбу, мусорить и так далее. 

По итогам рейда в Юнтоловском заказнике был составлен один административный протокол за использование мангала. В "Комаровском берегу" нарушителей оказалось 11. Размер штрафа может составить до 4 тысяч рублей. 

Ранее в Смольном рассказали, как часто чистят водоемы от мусора и тины. 

Фото: Юнтоловский заказник / VK 

Теги: заповедная зона, шашлыки, юнтоловский заказник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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