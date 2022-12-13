На юго-западе Петербурга у двух мужчин обнаружили арсеналы оружия

В отношении обоих владельцев арсеналов возбуждены уголовные дела по статье 222 УК РФ.

На юго-западе Петербурга уголовный розыск обнаружил два арсенала оружия. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В рамках операции "Оружие" в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного оборота оружия правоохранители обнаружили в Красносельском районе два нелегальных арсенала с оружием и боеприпасами.

В квартире 46-летнего директора строительной фирмы на улице Маршала Захарова полицейские изъяли 5 пистолетов, 63 патрона, 350 граммов бездымного пороха, а также запасные части и конструктивные элементы оружия и боеприпасов.

Второй арсенал был обнаружен в квартире 50-летнего неработающего уроженца Ленинграда, проживающего на улице Летчика Пилютова. Полицейские изъяли у него 2 пистолета, самозарядный нарезной карабин, ракетницу, 312 патронов различного калибра, 30 единиц составных частей нескольких видов огнестрельного оружия.

В отношении обоих владельцев арсеналов возбуждены уголовные дела по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Ранее в Волосово при обыске у пожилой женщины изъяли арсенал оружия.

Фото и видео: МВД