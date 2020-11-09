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На юго-западе Петербурга полицейские нашли гараж с поддельным алкоголем

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Изъято примерно 850 литров спиртосодержащей продукции.

Из незаконного оборота изъято около тонны спиртосодержащей продукции, разлитой в канистры, с явными признаками подделки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В помещении гаража, расположенного на улице Возрождения,  полицейские обнаружили алкогольную продукцию, имеющую явные признаки подделки. Лицензии на хранение и реализацию алкоголя не было. На месте был задержан и опрошен владелец гаража.

Изъято примерно 850 литров спиртосодержащей продукции, разлитой в канистры различных объемов. Проводится экспертиза.

В сентябре на юге Петербурга обнаружили склад контрафактных запчастей.

Видео: МВД

Теги: алкоголь, подделка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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