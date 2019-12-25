На юге города перекроют дороги из-за ремонтных работ

Ограничение продлится до 31 декабря.

В понедельник, 21 декабря, движение на улице Новые места от второй линии до улицы напротив дома №52 будет перекрыто из-за дорожных работ, сообщил "АиФ-Петербург".

ГУП "Водоканал" начнет подведение водопровода к жилому дому в поселке Александровская на Рехколовском шоссе. В пресс-службе предприятия уточнили, что ограничения продлятся недолго, до 31 декабря. Однако горожане должны принять ограничения во внимание при построении своего маршрута.

Ранее мы писали, что за неделю дорожники Петербурга вывезли с улиц более 6 тысяч кубометров снега.

Фото: Piter.TV