Пострадавшими считаются девять человек.

На юге Узбекистана произошел взрыв в торговом центре. Об этом журналистам сообщили представители регионального управления МЧС. После инцидента на объекте в городе Денау Сурхандарьинской области вспыхнул пожар. Поступают сведения о девяти пострадавших. Экстренные службы уточнили, что трагедия произошла в 03:57 утра (01:57 по московскому времени) в двухэтажном здании.

Обрушились стены здания. Прибывшие на место пожарные расчеты потушили возникший после взрыва пожар в 04:25 утра (02:25 по московскому времени). пресс-служба ГУ МЧС по Узбекистану

В настоящее время время все пациенты госпитализированы. Они находятся в городской больнице. На месте пожара работает правительственная комиссия под руководством первого вице-премьера страны. Устанавливаются причины взрыва.

Путин ударил кулаком по столу во время обсуждения условий работы шахтеров.

Фото и видео: Telegram / Mash

