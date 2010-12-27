Такая "уборка" проходила в Пушкинском и Красносельском районах.

В понедельник, 25 февраля, на юге Петербурга принудительно демонтировали незаконные бытовки и павильоны. Об этом сообщают в комитете по контролю за имуществом.

Такая "уборка" проходила в Пушкинском и Красносельском районах. Так, первый участок располагался на Волхонском шоссе, 117. Этот объект был огорожен бетонным забором. Собственника так и не удалось установить.

На втором участке в посёлке Александровская демонтировали деревянную бытовку и торговый павильон. Этот объект исполбховало СНТ "Волхонское".

В магазине, расположенном на данном участке и занимавшем около 100 кв. метров, индивидуальный предприниматель продолжил осуществлять торговую деятельность и после ликвидации СНТ отметили в ведомстве

В отношении нарушителей возбуждено дело по статье "самовольное размещение и перемещение элемента благоустройства".

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Фото:пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга